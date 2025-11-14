Al Liceo Maior l' evento Maiorienta per unire università professioni e formazione superiore FOTO

Importante evento nel liceo Maior di Pescara venerdì 14 novembre in occasione di “Maiorienta”, un appuntamento unico, che ha visto per la prima volta inAbruzzo i mondi dell’università, della formazione superiore e delle professioni incontrarsi nella sede dell'istituto scolastico.Maiorienta è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

