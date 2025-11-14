Accoltellamento a Lanciano | l' uomo arrestato è accusato anche di rapina
È rinchiuso nel carcere di Villa Stanazzo, in attesa dell'udienza di convalida, il 46enne rom di Lanciano arrestato giovedì sera, 13 novembre, per avere accoltellato un uomo di 48 anni di origini egiziane. È successo in via Valera, nel centro storico, dove da oltre un anno sono in corso i lavori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
