Accensione a metà per Luci d' Artista parte del Corso ed altre strade al buio | le foto
Un'accensione a “metà” per Luci d'Artista a Salerno. Già perchè - come mostrano le foto che pubblichiamo - in molte strade del capoluogo (a partire dal centro cittadino) diversi corpi luminosi sono rimasti spenti sia prima sia soprattutto dopo l'inaugurazione con il governatore De Luca e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
