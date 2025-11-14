Biblioteca Casanatense ROMA – Il Ministero dei Beni culturali ospita, nella prestigiosa Biblioteca Casanatense in Via di S. Ignazio 52 a Roma, il recital di Ugo De Vita tratto dal romanzo Il Demiurgo di Gabriella Izzi Benedetti. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre dalle ore 17:00. La messa in scena è alla sua terza realizzazione, dopo Firenze e Vasto, accolto con grande entusiasmo per la suggestione di un racconto che mette in guardia dai pericoli della scienza, quando essa oltrepassa i valichi dell’etica e crea nell’essere umano la tentazione di gestire la vita e le menti altrui. Con ottimi attori di contorno e lo straordinario violino del M° Fabio Consiglio (Accademia musicale di Santa Cecilia), Ugo De Vita, attore e regista di grande professionalità, riesce a creare un’atmosfera di suspence e di riflessione da un romanzo che affascina per la scrittura trascinante e poetica e per l’intelaiatura intrigante di fatti e personaggi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Roma, nella Biblioteca Casanatense, il recital di Ugo De Vita tratto dal romanzo Il Demiurgo di Gabriella Izzi Benedetti