Zone 30 Rondinone di Forza Italia | 86 incidenti stradali e nessuna multa per eccesso di velocità

Ottantasei incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno nelle strade della “Zona 30” e nessuna multa per eccesso di velocità. È questo il dato, diffuso dal Comune di Parma, che ha scatenato la dura reazione di Milena Rondinone, coordinatrice cittadina di Forza Italia, che accusa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

