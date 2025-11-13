X factor 2025 diretta quarto live con ospite mika e doppia eliminazione

risultati e anteprima del quarto live di x factor 2025 su sky uno. Il 13 novembre si è svolto il quarto appuntamento di x factor 2025, uno degli eventi più attesi della stagione televisiva, trasmesso in diretta su Sky Uno. L’evento ha visto protagonisti talenti emergenti, giudici e ospiti speciali, con due eliminazioni decisive per i concorrenti in gara. La puntata ha offerto momenti di alta tensione e spettacolo, mantenendo alto l’interesse del pubblico. La discussione di questa serata si focalizza sulle prove, le dinamiche di giudizio, le eliminazioni e la presenza di un ospite eccezionale, confermando la consolidata tensione del format televisivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X factor 2025 diretta quarto live con ospite mika e doppia eliminazione

Approfondisci con queste news

Domani, giovedì 13 novembre ? Alle 15.00 ? Jake La Furia sarà ospite in #TheFlight #XF2025 X Factor Italia Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY https://pulse.ly/xyvnf5blcr - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, le pagelle in diretta: eroCaddeo “La cura”, PierC “E tu…”, Delia “La notte”, “Bring Me to Life” per rob - Il quarto Live Show di X Factor 2025, Hell Factor, si svolge giovedì 13 novembre in diretta su Sky e in streaming su Now, con una doppia eliminazione. Scrive leggo.it

X Factor 2025, il quarto Live tra Giostra, doppia eliminazione e Mika ospite. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, il quarto Live tra Giostra, doppia eliminazione e Mika ospite. Lo riporta tg24.sky.it

X Factor, i top e i flop della puntata: la diretta. Doppia eliminazione e Mika come ospite nel quarto Live - Torna X Factor 2025: giovedì 13 novembre 2025, in diretta su Sky e in streaming su Now, va in scena il quarto Live Show, Hell Factor, caratterizzato da altissima tensione e una ... Scrive leggo.it