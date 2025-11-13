Voti non conteggiati in arrivo i temuti ricorsi che mettono a rischio alcuni seggi
Un colpo di coda inatteso potrebbe cambiare i destini di alcuni neo consiglieri che hanno appena preso posto nei loro scranni dell'aula di palazzo Campanella. L'ombra delle contestazioni dei risultati elettorali non si è ancora dissipata e, come era stato già paventato, sono in corso valutazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ricordiamo che la media dei vostri voti serve a stabilire l'MVP di Bologna-Napoli. Saranno conteggiati solo quelli compresi tra il 5 (oggi ci vuole un certo coraggio a mettere insufficienze) e il 9. - facebook.com Vai su Facebook