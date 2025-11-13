Volley Perugia liquida Cuneo nell’anticipo dell’undicesimo turno di SuperLega

Nellanticipo dellundicesimo turno della regular season della SuperLega 2025-2026 di volley maschile sorride la Sir Susa Scai Perugia, che regola la MA Acqua S.Bernardo Cuneo con un netto 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) e si porta da sola in vetta alla classifica, staccando momentaneamente la Cucine Lube Civitanova, ora seconda a -3, ma con un match in meno rispetto agli umbri. Nel primo set il primo break è degli ospiti, che dal 2-2 si portano sul 2-5, trovando anche il +4 sul 4-8. I padroni di casa reagiscono e tornano più volte a -1, ma per operare l’aggancio devono attendere fino al 13-13. Perugia cambia marcia e scava il solco decisivo, allungando fino al 16-13. 🔗 Leggi su Oasport.it

