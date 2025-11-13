Viale Trento asfaltatura verso il completamento | come cambia la viabilità

I lavori di asfaltatura su viale Trento a Viterbo proseguono spediti. “Sono in dirittura di arrivo - afferma l'assessore Emanuele Aronne -. Manca ormai l'ultimo tratto che verrà asfaltato domani e la segnaletica”.Proprio a partire dalle 7 di domani, venerdì 14 novembre, è interdetto a tutte le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

