Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare carreggiata interna un incidente avvenuto al km 36 e 200 ora in via di risoluzione è causa delle code tra le uscite Tiburtina e Tor Bella Monaca in esterna la circolazione scorrevole ad eccezione di rallentamenti per traffico tra Pontina e Laurentina nel quadrante sud della capitale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo in Vitinia sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi i casi in direzione Ostia Cambiamo argomento nell'ambito dei Cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per consentire lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani 14 novembre resterà chiuso lo svincolo di Valmontone per il traffico diretto a Napoli in alternativa si consiglia di la stazione di Colleferro Infine per il trasporto pubblico ricordiamo che è in programma per domani venerdì 14 novembre uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà nel territorio di Roma l'intera rete Atac la digitazione si svolgerà in due fasce orarie dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio con possibili disagi a metro tram e niente servizio regolare per i collegamenti della regionale Cotral e Trenitalia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

