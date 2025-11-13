Veronica Confalonieri chi è la fidanzata di Lorenzo Musetti e madre di suo figlio Ludovico

Veronica Confalonieri è la fidanzata di Lorenzo Musetti e madre del piccolo Ludovico: la coppia sta per allargare la famiglia con l’arrivo del secondogenito Leandro. Chi è la fidanzata di Lorenzo Musetti, Veronica Confalonieri. Stasera il numero due d’ Italia sfiderà Carlo Alcaraz nel terzo match del girone Jimmy Connors delle ATP Finals, in onda stasera su Rai2 e SkySport1 a partire dalle 20:30. La relazione tra il tennista e la designer è stata ufficializzata nel 2022. Classe 2002 come il carrarino, Veronica è di origini sanremesi e da sempre nutre una grande passione per l’arte e le immagini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

