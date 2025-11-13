Inter News 24 . L’indiscrezione dal Belgio. Le sofferenze di Zinho Vanheusden sembrano non avere fine. Il difensore centrale belga, classe 1999 (26 anni), è sprofondato in un nuovo incubo. Domenica scorsa, il giocatore si è rotto il legamento crociato per la terza volta nella sua sfortunatissima carriera. Un calvario che si ripete, colpendo ancora una volta il ginocchio sinistro, lo stesso che si era lesionato otto anni fa, quando era considerato uno dei talenti più puri del settore giovanile dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vanheusden, continua l’odissea per l’ex Inter! Nuova rottura del crociato: spunta l’ipotesi addio al calcio