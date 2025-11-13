Urbanistica colpo della Cassazione all’inchiesta | arresti illegittimi E Sala rilancia l’accordo coi pm e un nuovo Salva-Milano

Tutti liberi. Ieri la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi della Procura di Milano nell’inchiesta per corruzione sull’Urbanistica ai danni di Manfredi Catella, ceo di Coima, l’imprenditore di Bluestone, Andrea Bezzicheri, l’ex componente della commissione paesaggio, Alessandro Scandurra, che erano stati arrestati (ai domiciliari) a luglio e liberati due settimane dopo dal Tribunale del riesame. Così come la Corte ha annullato le interdittive per corruzione disposte dal Tribunale del riesame nei confronti dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e l’imprenditore Federico Pella. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, colpo della Cassazione all’inchiesta: arresti illegittimi. E Sala rilancia l’accordo coi pm e un nuovo Salva-Milano

