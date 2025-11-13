Ultimissime Inter LIVE | Thuram scalpita verso il derby Luis Henrique vicino al ritorno in Francia? Cambia tutto per Bisseck
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 11 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 10 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE. Bisseck Inter, in poche settimane è cambiato il mondo! Dall’addio dato quasi per certo al ruolo di primo piano con Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l'Inter? Sarri verso la decisione definitiva per questa sera: le ultimissime in vista del match di San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Kairat Vai su X
LIVE - Inter-Lazio 2-0, 73': Zaccagni prende un altro fallo, ma stavolta l'ammonizione la riceve lui - Stavolta Zaccagni l'ammonizione la prende dopo un fallo subito, le proteste dopo la trattenuta subita da ... Riporta msn.com
Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Le ultimissime sull’attaccante dell’Inter in vista della sfida di domenica - Buone notizie per Chivu in vista della prossima giornata di campionato. Secondo lazionews24.com
Inter, Thuram in gruppo e a disposizione: deciderà Chivu per Verona - Marcus Thuram, dopo aver svolto giovedì parte dell'allenamento in gruppo, ha lavorato integralmente con i compagni nella giornata di venerdì. Si legge su sport.sky.it