Ucciso a 25 anni in pieno centro sotto gli occhi di tutti | è caccia al killer

Paura in pieno giorno a Marsiglia, dove un 25enne è stato ucciso a colpi di pistola nel cuore della città. L’agguato, avvenuto davanti a decine di passanti, ha scatenato il panico in una zona solitamente affollata di negozi e uffici, non lontano dalla principale sala concerti. In pochi istanti, una normale giornata si è trasformata in una scena di caos e terrore. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero partiti intorno alle 14:30 di giovedì 13 novembre, nel quartiere popolare di Saint-Just (4° arrondissement). La vittima, raggiunta da diversi colpi esplosi a distanza ravvicinata, è crollata sull’asfalto mentre i passanti cercavano riparo e i soccorsi venivano allertati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucciso a 25 anni in pieno centro, sotto gli occhi di tutti: è caccia al killer

