Tutto falso Il Vaticano stronca così il presunto miracolo | l’annuncio che spiazza i fedeli

Thesocialpost.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autorità vaticana ha posto una pietra tombale su una delle presunte apparizioni più discusse degli anni Settanta in Francia, stabilendo in modo definitivo che il fenomeno della “croce miracolosa alta 738 metri” a Dozulé non ha nulla di soprannaturale. La Santa Sede, tramite il dicastero per la Dottrina della Fede, ha emesso un verdetto netto, chiudendo il caso di una donna che sosteneva che Gesù le avesse chiesto di costruire questa struttura imponente come segno di redenzione universale. Questa decisione si inserisce nel più ampio sforzo del Vaticano di fare chiarezza e ordine nel complesso e delicato ambito delle visioni mistiche e delle apparizioni private. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tutto falso il vaticano stronca cos236 il presunto miracolo l8217annuncio che spiazza160i160fedeli

© Thesocialpost.it - “Tutto falso”. Il Vaticano stronca così il presunto miracolo: l’annuncio che spiazza i fedeli

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tutto Falso Vaticano Stronca