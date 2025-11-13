L’autorità vaticana ha posto una pietra tombale su una delle presunte apparizioni più discusse degli anni Settanta in Francia, stabilendo in modo definitivo che il fenomeno della “croce miracolosa alta 738 metri” a Dozulé non ha nulla di soprannaturale. La Santa Sede, tramite il dicastero per la Dottrina della Fede, ha emesso un verdetto netto, chiudendo il caso di una donna che sosteneva che Gesù le avesse chiesto di costruire questa struttura imponente come segno di redenzione universale. Questa decisione si inserisce nel più ampio sforzo del Vaticano di fare chiarezza e ordine nel complesso e delicato ambito delle visioni mistiche e delle apparizioni private. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutto falso”. Il Vaticano stronca così il presunto miracolo: l’annuncio che spiazza i fedeli