Tutti morti sul colpo L’aereo perde quota poi lo schianto | bilancio drammatico

Tragedia nei cieli della Carelia, nel nord-ovest della Russia. Un caccia Su-30 dell’aeronautica russa si è schiantato durante un volo di addestramento programmato, causando la morte di tutti i membri dell’equipaggio a bordo. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stampa Tass, il velivolo era privo di munizioni e l’incidente è avvenuto in una zona disabitata, evitando conseguenze per civili o edifici. Le autorità militari hanno immediatamente avviato un’ inchiesta ufficiale per accertare le cause dello schianto. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni di volo e le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

