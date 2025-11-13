Tutti morti sul colpo L’aereo perde quota poi lo schianto | bilancio drammatico
Tragedia nei cieli della Carelia, nel nord-ovest della Russia. Un caccia Su-30 dell’aeronautica russa si è schiantato durante un volo di addestramento programmato, causando la morte di tutti i membri dell’equipaggio a bordo. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stampa Tass, il velivolo era privo di munizioni e l’incidente è avvenuto in una zona disabitata, evitando conseguenze per civili o edifici. Le autorità militari hanno immediatamente avviato un’ inchiesta ufficiale per accertare le cause dello schianto. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni di volo e le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel 2024 tredici morti per incidenti marittimi su navi UE, tutti membri dell’equipaggio. La maggior parte riguarda pescherecci nelle acque dell’Unione. I dati confermano la necessità di investire in sicurezza e prevenzione nel settore marittimo. urly.it/31cxxw Vai su X
Speravamo tutti che la fine fosse vicina. Ma non è così. Quanti morti ci vorranno ancora? . . . . . #Gaza, #Israele, #Pace, #Preghiera, #FamigliaCristiana, #Umanità, #Solidarietà, #NonAllaGuerra, #VitaUmana, #Dialogo - facebook.com Vai su Facebook
Tutti morti i 20 militari sull'aereo militare turco caduto in Georgia - Ankara ha confermato la morte dei venti soldati turchi che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia. Riporta ansa.it
Turchia: tutti morti i 20 militari sull'aereo caduto in Georgia - Il Ministero della Difesa turco ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente del C- Scrive quotidiano.net