Truffe telefoniche agli anziani l’avviso del sindaco di San Leucio
Tempo di lettura: < 1 minuto Ricorrenti episodi di truffe telefoniche ai danni degli anziani di San Leucio del Sannio hanno indotto il sindaco del comune delle colline beneventane, Nascenzio Iannace, a lanciare un alert pubblico attraverso i canali social. Iannace ha invitato i propri concittadini a prestare la massima attenzione, ad essere presenti e concentrati nel rispondere al telefono e dunque ad essere molto prudenti e comunque non fornire mai informazioni di natura personale, né i dati bancari. Iannace ha inoltre lanciato un pressante invito ed una raccomandazione forte ad allertare immediatamente le Forze dell’Ordine in casi sospetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
