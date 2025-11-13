Non ha aspettato l’ufficiale giudiziario con la notifica dello sfratto ma si è fatto trovare morto impiccato. Sapeva che la mattina del 13 novembre sarebbe arrivato dal tribunale con l’atto di esecuzione, per mandarlo via dall’appartamento preso in affitto a Grosseto, in via Roma, vicino al Comune e alla prefettura, in centro. Da mesi non pagava l’affitto, pare neanche le bollette ed era senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia a Grosseto, 37enne trovato impiccato dall'ufficiale giudiziario nel giorno dello sfratto