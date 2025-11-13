Traffico Roma del 13-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare coda Prati in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina incidente su via Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo anulare inevitabili ripercussioni per il traffico Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da corso di via Salaria in direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria c'è al palazzo dello sport all'Eur questa sera il concerto di Marco Mengoni possibile raggiungere il Pala e la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attive fino a tarda sera e domani venerdì 14 novembre giornata di scioperi nel trasporto pubblico capitolino dalle 8:30 alle 17 a rischio le corse di bus tram e metropolitane le agitazioni riprenderanno alle 20 per protrarsi fino a fine servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

