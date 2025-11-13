Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 14 novembre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Mualla, affranta dopo che il nipote Kahraman ha deciso di andarsene e abbandonare gli affari di famiglia. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Tradimento, trame serali del 14 novembre: Mualla convince Kahraman a tornare. La decisione di Kahraman di andarsene di casa e non occuparsi più degli affari della famiglia, lascerà Mualla sconvolta. La donna – visibilmente giù di morale – si sfogherà prima con Celal e oi si recherà a casa di Güzide. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntate del 14 novembre su Canale 5: Mualla amareggiata per la scelta di Kahraman