Il caso dell' ex segretario della Fillea Cgil di Genova condannato per simulazione di reato dopo essersi inventato un'aggressione fascista, che non c'è mai stata, è diventato un tema di discussione. E Fratelli d'Italia ha voluto scherzare con la prontezza di riflessi di chi, soprattutto il segretario della Cgil nazionale, poche ore dopo si è presentato in tv per per farsi megadono e amplificatore di quella denuncia. Il sindacalista di Genova è stato condannato a 4 mesi di lavori socialmente utili e al versamento di una quota a un ente benefico ma al di là di questo resta il tentativo di incendiare ulteriormente le polveri di un clima che è già caldo di suo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - "Ti abbiamo trovato un lavoro". FdI "scherza" con Landini per la figuraccia sull'aggressione inventata