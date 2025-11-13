Ti abbiamo trovato un lavoro FdI scherza con Landini per la figuraccia sull' aggressione inventata
Il caso dell' ex segretario della Fillea Cgil di Genova condannato per simulazione di reato dopo essersi inventato un'aggressione fascista, che non c'è mai stata, è diventato un tema di discussione. E Fratelli d'Italia ha voluto scherzare con la prontezza di riflessi di chi, soprattutto il segretario della Cgil nazionale, poche ore dopo si è presentato in tv per per farsi megadono e amplificatore di quella denuncia. Il sindacalista di Genova è stato condannato a 4 mesi di lavori socialmente utili e al versamento di una quota a un ente benefico ma al di là di questo resta il tentativo di incendiare ulteriormente le polveri di un clima che è già caldo di suo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
