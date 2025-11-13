Terni sottopasso di Sant’Efebo | Pronti a valutare una diversa regolamentazione Attenzione massima e nessuna inadempienza

Ternitoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duplice intervento è pervenuto alla redazione di www.ternitoday.it a seguito della nota diffusa dal Comitato Cittadino ‘Sant'Efebo’. L’assessore alla viabilità Marco Iapadre ed il presidente della prima commissione Andrea Sterlini sono intervenuti per precisare alcuni aspetti, evidenziati in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Barcaioli, a Terni 30 case Ater pronte, ma Comune non le assegna - "A Terni ci sono 30 appartamenti Ater già pronti e disponibili - Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Sottopasso Sant8217efebo Pronti