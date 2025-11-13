Tentativo di evasione scatena il panico nel carcere italiano | un agente in ostaggio Ci sono feriti

Per ore fuori dal carcere Bassone di Como si è vissuta un’atmosfera tesa, quasi irreale. Sirene, lampeggianti, corse avanti e indietro. Nessuno sapeva esattamente cosa stesse accadendo, ma una cosa era chiara a tutti: dentro stava esplodendo qualcosa di molto più grande di un semplice disordine. All’interno dell’istituto, infatti, la situazione è precipitata nel tardo pomeriggio, trasformandosi in una vera sommossa che ha tenuto con il fiato sospeso agenti, medici e familiari. Le prime informazioni parlano di un tentativo di evasione che avrebbe acceso la miccia, scatenando ore di tensione e paura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it