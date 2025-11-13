Tentata estorsione all' ex | finisce a favore di un 53enne il processo di Avellino

Avellinotoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Avellino ha pronunciato l’assoluzione di un 53enne, imputato per i reati di calunnia e tentativo di estorsione, dopo una lunga fase istruttoria e dibattimentale. La decisione, fondata sull’insufficienza di prove, ha portato alla conclusione che i fatti contestati non sussistano.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

