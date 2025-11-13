Tentata estorsione all' ex | finisce a favore di un 53enne il processo di Avellino

Il tribunale di Avellino ha pronunciato l’assoluzione di un 53enne, imputato per i reati di calunnia e tentativo di estorsione, dopo una lunga fase istruttoria e dibattimentale. La decisione, fondata sull’insufficienza di prove, ha portato alla conclusione che i fatti contestati non sussistano.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

Blitz questa mattina della Polizia di Stato. Come anticipa Il Mattino, gli agenti del Commissariato di #Giugliano hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due fratelli (Francesco e Vincenzo Mallardo) accusati di tentata estorsione ai danni di un co - facebook.com Vai su Facebook

L'ex capo degli 007 in Francia finisce a processo per estorsione - La procura ha chiesto una pena sospesa da sei a otto mesi per l'ex capo dei servizi segreti francesi, Bernard Bajolet, per complicità in tentata estorsione e violazione arbitraria della libertà ... Lo riporta msn.com

Tentata estorsione a ex datore - Seconda puntata del procedimento che vede imputato un 40enne albanese, accusato di aver cercato di estorcere una somma di 1. Da cremonaoggi.it