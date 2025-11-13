Tennis Atp Finals | Musetti eliminato

22.06 Lorenzo Musetti saluta le Atp Finals di Torino. Il 23enne di Carrara, alla sua prima partecipazione, perde in due set contro il n.1 del mondo Carlos Alcaraz: 6-4 6-1 il punteggio, in un'ora a 23'. L'azzurro chiude con una vittoria e due sconfitte e non centra la qualificazione alle semifinali, cui accede lo spagnolo. Nel primo set, Musetti serve bene, ma cede la battuta al 10° gioco. Nel secondo, il break di Alcaraz arriva al 4° game, poi lo spagnolo salva due palle break di Musetti nel 5°. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

