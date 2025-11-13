Firenze, 13 novembre 2025 – Presidio stamani, davanti alla sede della 42esima assemblea annuale Anci, da parte dei tassisti italiani per protestare contro la presenza di Uber tra i partner ufficiali dell’evento. Alla mobilitazione hanno partecipato numerosi tassisti provenienti dalla Toscana. La protesta nasce dalla scelta dell’Anci di accogliere come partner una piattaforma che, secondo la categoria, rappresenta un modello aziendale in contrasto con i principi di legalità, trasparenza e tutela dell’utenza che caratterizzano il servizio taxi regolamentato. Nel corso del presidio sono stati distribuiti materiali che ricordano le principali inchieste internazionali e le criticità attribuite negli anni a Uber in diversi Paesi, dall’evasione fiscale alle violazioni della privacy, fino alle questioni legate alla sicurezza dei passeggeri e alle discriminazioni algoritmiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassisti toscani in protesta all’assemblea Anci: “No a Uber tra i partner ufficiali”