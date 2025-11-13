“L’Ucraina dovrebbe far progredire il suo quadro anticorruzione e prevenire qualsiasi arretramento” e “preservare l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione, ampliandone la giurisdizione”. È quanto scriveva solo una settimana fa la Commissione europea nel rapporto sui Paesi candidati ad entrare nell’Unione. Lo scandalo Mida che ha terremotato l’Ucraina. Di nuovo. Parole – facilmente – profetiche, visto che solo cinque giorni dopo è divenuto pubblico lo scandalo “ Mida ”, un giro di tangenti da almeno 100 milioni di euro (le mazzette si aggiravano stabilmente “tra il 10 e il 15%”), usciti dalle tasche degli appaltatori della società energetica Energoatom e finiti nelle tasche di alti funzionari e uomini vicini al governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tangentopoli ucraina sull’energia, stavolta lo scandalo Mida coinvolge l’innercircle di Zelensky. E Kiev promette puliza