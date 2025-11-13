anticipazioni sul film “man of tomorrow” e la presenza di uno dei villain più iconici di dc. In un panorama cinematografico di grande fermento, le produzioni dedicate ai personaggi dell’universo DC continuano a suscitare grande interesse tra il pubblico appassionato di supereroi e fumetti. Per il progetto “Man of Tomorrow”, si svelano dettagli significativi che aumentano l’attesa per l’uscita prevista nel 2027, con particolare attenzione alla presenza di uno dei villain più temuti e riconoscibili del comic universe. una novità importante: il debutto cinematografico di brainiac. il villain che farà tremare superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Superman villain per il sequel dc universe di james gunn svelato