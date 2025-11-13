SuperEnalotto estratta la combinazione vincente oggi 13 novembre

(Adnkronos) – SuperEnalotto, nessun 6 né 5+1 nell’estrazione di oggi, giovedì 13 novembre. In 18 hanno centrato il 5 incassando rispettivamente una vincita di 9.286,46 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 77.700.000,00 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 13 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 11 novembre Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 11 novembre Vai su X

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 novembre: i numeri vincenti e le quote - Decidere se si vuole giocare l’opzione SuperStar, che offre la possibilità di vincere premi più ricchi, ... Come scrive ilmessaggero.it

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri e combinazione vincente - Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 11 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Segnala quifinanza.it

Estrazioni SuperEnalotto, la combinazione di giovedì 13 novembre - Le estrazioni del SuperEnalotto sono tre alla settimana e si svolgono nelle giornate di martedì, giovedì e sabato alle ore 20,00. Lo riporta repubblica.it