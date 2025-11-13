Spray al peperoncino in classe | nuovo caso al Galli di Bergamo

IL CASO. Allarme poco prima delle 12.45 di giovedì 13 novembre: due studentesse di prima finiscono in ospedale in codice verde dopo aver avvertito bruciore a occhi e vie respiratorie. Episodi simili nei giorni scorsi anche a Treviglio e Presezzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Spray al peperoncino in classe: nuovo caso al «Galli» di Bergamo

