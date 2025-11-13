Spettacolo sull' Inferno di Dante al Convitto Palmieri di Lecce
LECCE - Martedì 18 novembre torna, nella Sala del Chiostro ‘500 del Convitto Palmieri di Lecce, il dramma sonoro dall’Inferno di Dante con Valentina Sciurti (voci, atmosfere sonore) e Caterina Palazzi (contrabbasso).L’anticamera dell’inferno dantesco è abitata dagli ignavi, coloro che non fecero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Un'umanità sull'orlo del baratro, in uno spettacolo assolutamente innovativo. Dal 13 novembre al 16 novembre al teatro Mario Del Monaco - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo teatrale “CORRI - Dall’inferno a Central Park” - Dall’inferno a Central Park ” si parla di Corsa, ma soprattutto di Vita, nello spettacolo che vanta molti sold out nei suoi cinque anni di tournée, premiato dal pubblico dei runner e da ... Lo riporta laprovinciacr.it
L'angelo del focolare, di Emma Dante - Dall'11 al 30 novembre 2025 il Piccolo Teatro di Milano porta in scena in prima assoluta L'angelo del focolare, il nuovo spettacolo di Emma Dante (che firma testo, regia, scene e costumi): ... Riporta mentelocale.it
Letteratura, Morgan interpreta l'Inferno di Dante - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it