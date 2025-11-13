Pietro Adinolfi, Emanuela Orlandi, Banda della Magliana. Dopo decenni si torna a scavare, letteralmente, nel passato della Capitale d’Italia. Sono trascorsi 31 anni dalla misteriosa scomparsa del giudice romano Paolo Adinolfi, sparito nel nulla il 2 luglio del 1994. Oggi, giovedì 13 novembre, si è aperto uno spiraglio per arrivare a una svolta. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una pista sembrerebbe portare ai sotterranei di quella che un tempo fu la villa di Enrico Nicoletti, cassiere della Banda della Magliana, che si trova all’interno dell’attuale complesso della Casa del Jazz, spazio culturale a ridosso di via Cristoforo Colombo a Roma nato sulle ceneri del bene confiscato alla malavita organizzata. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sotto i piedi di Roma, un passato che non passa mai: nei tunnel della Magliana i segreti del giudice Adinolfi e del caso Orlandi