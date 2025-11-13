AGI - È di un detenuto ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e di tre agenti feriti il bilancio di una sommossa all'interno del carcere Bassone di Como. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. Per molte ore l'istituto penitenziario è stato circondato da numerose ambulanze e dalle forze dell'ordine che sono tuttora sul posto. L'emergenza è terminata da poco dopo le tensioni del pomeriggio e della serata innescate da un tentativo di evasione. Un agente sarebbe stato tenuto in ostaggio. Il carcere di Como da anni soffre di un severo sovraffollamento e, da quanto emerso dai report dei rappresentanti degli avvocati della Camera Penale e dalle associazioni che lo hanno visitato negli ultimi tempi, le condizioni igieniche sono molto precarie e scarse le possibilità di trattamento per i detenuti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sommossa al Bassone di Como: un detenuto grave e tre agenti feriti