Sicurezza a Viterbo Frontini | Assurdo non poter usare i 3mila soldati che sono in città

Viterbotoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La sicurezza urbana è un tema centrale nell’agenda dei sindaci ed è una delle priorità su cui siamo chiamati a rispondere ogni giorno attraverso azioni, misure strutturali, misure contingibili e urgenti”.  La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini interviene dal palco dell'assemblea annuale Anci, a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

