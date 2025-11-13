Si ribalta il trattore | morto un agricoltore Era al lavoro nei campi

Un grave incidente agricolo si è verificato questa mattina alla periferia di Altamura, in provincia di Bari, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita mentre era al lavoro nei campi.

