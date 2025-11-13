Il sequel di Jujutsu Kaisen, intitolato Modulo, ha riscosso un rapido successo nel panorama dei manga e degli anime, attirando l’attenzione sia dei fan storici che dei nuovi appassionati. Nonostante sia passato appena un mese dalla sua uscita, il nuovo capitolo ha confermato l’interesse crescente, alimentato dall’introduzione di una serie di nuovi personaggi e da collegamenti ancora stretti con la serie originale. Analizziamo gli aspetti chiave di questa serie, soffermandoci su possibili sviluppi e sui rischi connessi al ritorno di figure iconiche come Yuji Itadori. successo e accoglienza di Modulo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sequel di jujutsu kaisen fallirà se torna yuji itadori