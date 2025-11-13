Sequel di jujutsu kaisen fallirà se torna yuji itadori
Il sequel di Jujutsu Kaisen, intitolato Modulo, ha riscosso un rapido successo nel panorama dei manga e degli anime, attirando l’attenzione sia dei fan storici che dei nuovi appassionati. Nonostante sia passato appena un mese dalla sua uscita, il nuovo capitolo ha confermato l’interesse crescente, alimentato dall’introduzione di una serie di nuovi personaggi e da collegamenti ancora stretti con la serie originale. Analizziamo gli aspetti chiave di questa serie, soffermandoci su possibili sviluppi e sui rischi connessi al ritorno di figure iconiche come Yuji Itadori. successo e accoglienza di Modulo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Il nuovo manga di Gege Akutami riapre le ferite lasciate dal finale e mostra, con un colpo di scena, che l'ex protagonista è ancora vivo. [REPOST] https://anime.everyeye.it/notizie/sequel-jujutsu-kaisen-conferma-destino-yuji-itadori-840500.html?utm_term=Au - facebook.com Vai su Facebook
Modulo, il sequel di Jujutsu Kaisen conferma una famosa fan theory - Il nuovo manga di Gege Akutami riprende la storia sessantotto anni dopo la fine della serie principale, svelando il destino tragico di Yuji Itadori. Riporta anime.everyeye.it
Jujutsu Kaisen: rivelato lo scopo del sequel, e ai fan di Yuji non piacerà affatto - Il sequel Jujutsu Kaisen: Modulo sta iniziando a mostrare le sue vere intenzioni narrative, e per Yuji Itadori, il quadro che si delinea non è dei più rassicuranti. Come scrive anime.everyeye.it
Jujutsu Kaisen Modulo: data di uscita del primo volume del sequel - Jujutsu Kaisen, manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami, si è inaspettatamente concluso l'anno scorso dopo la sconfitta di Ryomen Sukuna. Secondo mangaforever.net