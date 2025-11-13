Senza patente parcheggia sul posto disabili e va via sgommando | incastrato dalle telecamere
Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 13 novembre 2025 – Pensava di farla franca i l giovane automobilista che ieri, 12 novembre 2025, aveva sostato sullo stallo riservato ai disabili in piazza Caduti a Sant'Angelo Lodigiano, per poi ripartire, sgommando ad alta velocità, tanto da attirare l’attenzione di diversi cittadini. Ma la sua bravata non è passata inosservata: grazie alle immagini delle telecamere comunali, la Polizia Locale è riuscita a rintracciare l’auto e a identificare il conducente già nella mattinata di oggi. Durante un controllo a piedi nelle vie del centro, gli agenti hanno infatti notato la stessa vettura parcheggiata davanti a un bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
