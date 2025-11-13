Acer all’evento “Intelligenza artificiale – Economia reale” che si è svolto a Roma nella Sala Isma presso il Senato della Repubblica Nel contesto dell’evoluzione tecnologica e del ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi e formativi, Acer ribadisce la centralità della propria missione “ Breaking barriers between people and technology ”, che guida lo sviluppo di iniziative rivolte alle Piccole e Medie Imprese e al settore educativo. L’evento “Intelligenza artificiale – Economia reale”, tenutosi il 12 novembre nella Sala Isma presso il Senato della Repubblica, è stato l’occasione ideale per approfondire questi temi su iniziativa del Senatore Massimo Garavaglia. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Scuola e AI: Acer evidenzia le competenze necessarie per i lavori del futuro.