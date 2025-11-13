Scossa di terremoto nel Torinese di magnitudo 2.4 | le zone coinvolte
Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona di Viù nella serata di giovedì 13 novembre alle 20:58:56 a una profondità di 12 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, la scossa di terremoto è chiaramente avvertita in diverse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
