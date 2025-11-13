Ancora scintille sul referendum per la giustizia, con il clima sempre teso tra comitati per il Sì e per il No alla separazione delle carriere in magistratura. Se da una parte il Guardasigilli ribadisce che la legge non ha alcun "intento punitivo" nei confronti delle toghe, i contrari alla norma, evidenziano il pericolo di una perdita di autonomia e indipendenza da parte della magistratura. "Si è voluto oggettivamente fare questa riforma contro la magistratura - evidenzia il presidente del Comitato per il No, Enrico Grosso, contattato da LaPresse. È un atteggiamento sbagliato perché non rispetta lo stato di diritto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scintille su referendum, Grosso a Nordio "Dica sì a confronto"