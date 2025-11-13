Schlein | centri Albania prigioni vuote

20.30 "L'Albania non è colpa mia, dice Meloni. Dice che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ognuno tranne lei, perché la colpa del fatto che hanno fallito, e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro rimasti vuoti è della presidente del Consiglio" Così la segretaria del Partito democratico, Schlein. "Aveva detto funzioneranno e la realtà è che ancora adesso non funzionano. Anzi. Hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni vuote". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

