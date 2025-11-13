Sassuolo Muric rivela | Amo il Kosovo Contro la Juventus faremo del nostro meglio per batterli Non so quale compagno voglio più battere tra loro tre

Sassuolo, Muric ha parlato al podcast FFK del suo impegno con la nazione kosovara e della sfida contro la Juventus: le parole del portiere neroverde In un’intervista al podcast FFK, il portiere del Sassuolo, Arijanet Muric, ha espresso il suo impegno e il suo amore per il Kosovo, affermando che ogni volta che indossa la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo, Muric rivela: «Amo il Kosovo. Contro la Juventus faremo del nostro meglio per batterli. Non so quale compagno voglio più battere tra loro tre»

