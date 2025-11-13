San Marino può ancora qualificarsi per il Mondiale ma solo se perde Espn

Ilnapolista.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di tutte le squadre in corsa per uno dei 48 posti del Mondiale 2026, San Marino è la più debole, 210ª su 210 nel ranking Fifa maschile. Eppure, contro ogni previsione, c’è una possibilità (remota) che riesca comunque a qualificarsi. Scrive Espn: “ Con una popolazione di poco più di 34.000 abitanti — il quinto Stato riconosciuto più piccolo al mondo — San Marino è in realtà il più grande, ma molto meno famoso, dei due microstati all’interno dell’Italia. Finora, ha perso tutte e sette le partite di qualificazione, segnando un solo gol e subendone 32. Si potrebbe pensare che ogni speranza di qualificazione sia persa, ma non è del tutto così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

san marino pu242 ancora qualificarsi per il mondiale ma solo se perde espn

© Ilnapolista.it - San Marino può ancora qualificarsi per il Mondiale, ma solo se perde (Espn)

Altri contenuti sullo stesso argomento

san marino pu242 qualificarsiSan Marino può ancora qualificarsi per il Mondiale, ma solo se perde (Espn) - San Marino potrebbe sorprendere e accedere ai playoff Mondiali 2026 grazie a un’incredibile combinazione di risultati. Segnala ilnapolista.it

Mondiali 2026, San Marino può ancora qualificarsi: lo scenario - La nazionale di San Marino è ancora in corsa per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2026 con una serie di combinazioni particolari Incastri, regolamenti, differenza reti e speranza. Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: San Marino Pu242 Qualificarsi