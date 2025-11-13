San Marino può ancora qualificarsi per il Mondiale ma solo se perde Espn

Di tutte le squadre in corsa per uno dei 48 posti del Mondiale 2026, San Marino è la più debole, 210ª su 210 nel ranking Fifa maschile. Eppure, contro ogni previsione, c’è una possibilità (remota) che riesca comunque a qualificarsi. Scrive Espn: “ Con una popolazione di poco più di 34.000 abitanti — il quinto Stato riconosciuto più piccolo al mondo — San Marino è in realtà il più grande, ma molto meno famoso, dei due microstati all’interno dell’Italia. Finora, ha perso tutte e sette le partite di qualificazione, segnando un solo gol e subendone 32. Si potrebbe pensare che ogni speranza di qualificazione sia persa, ma non è del tutto così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

