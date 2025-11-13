Salvatore Palermo debutta con Un’esplosione di te

Sbircialanotizia.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’energia di chi vive la musica da quando aveva sedici anni, il cantautore catanese Salvatore Palermo presenta nel 2024 il suo primo album, “UN’ESPLOSIONE DI TE”. Un progetto pop-rock che racconta emozioni autentiche e che trova in “SEI TU LA MIA ESTATE” una storia di luce e memoria. Un debutto che vibra di pop-rock . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

salvatore palermo debutta con un8217esplosione di te

© Sbircialanotizia.it - Salvatore Palermo debutta con Un’esplosione di te

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Palermo Debutta Un8217esplosione