Salvatore Palermo debutta con Un’esplosione di te

Con l'energia di chi vive la musica da quando aveva sedici anni, il cantautore catanese Salvatore Palermo presenta nel 2024 il suo primo album, "UN'ESPLOSIONE DI TE". Un progetto pop-rock che racconta emozioni autentiche e che trova in "SEI TU LA MIA ESTATE" una storia di luce e memoria. Un debutto che vibra di pop-rock .

