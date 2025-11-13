Rosamund pike svela perché la ruota del tempo è stata cancellata

13 nov 2025

considerazioni sulla cancellazione di “the wheel of time” da prime video. La serie televisiva “The Wheel of Time” si è conclusa con il suo terzo ciclo di stagioni, suscitando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Nonostante l’alta qualità mostrata nelle ultime months, la decisione di Prime Video di interrompere la produzione ha rappresentato una delusione per molti fan. In questo contesto, si analizzeranno i motivi alla base di questa scelta, le percezioni degli spettatori e il potenziale impatto sulla serie stessa, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Rosamund Pike, protagonista della produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

