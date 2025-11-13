Roma Femminile Haavi sull’infortunio | Non doveva finire così ma tornerò

Sololaroma.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di pochi giorni sono arrivate due pesanti sconfitte per la Roma Femminile, che dopo l’1-0 subito dal Valerenga ha dovuto anche fare i conti con l’infortunio di Emilie Haavi. L’attaccante norvegese ha rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro e sarà costretta ad operarsi: la classe ’92 ha affidato i propri pensieri al profilo Instagram: “ Non doveva finire così, né per la partita né per il mio ginocchio. Menisco rotto, intervento chirurgico e un po’ di tempo fuori dal campo mi aspettano. Grazie di cuore per tutti i messaggi. Tornerò “. I prossimi impegni della Roma Femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile haavi sull8217infortunio non doveva finire cos236 ma torner242

© Sololaroma.it - Roma Femminile, Haavi sull’infortunio: “Non doveva finire così, ma tornerò”

Scopri altri approfondimenti

roma femminile haavi sull8217infortunioFemminile, Haavi: attesi in queste ore gli esiti degli esami - Attese novità importanti sulle condizioni della calciatrice giallorossa, uscita dal campo al 16' della sfida con il Valerenga ... Come scrive ilromanista.eu

roma femminile haavi sull8217infortunioLIVE - Femminile, Roma-Valerenga: le formazioni ufficiali della sfida - Le giallorosse tornano in campo in Champions League per la terza partita della fase campionato. Scrive ilromanista.eu

roma femminile haavi sull8217infortunioCalcio femminile, disastro Roma in Champions. Il Valerenga vince al Tre Fontane - La squadra italiana ha infatti dovuto cedere il passo al Valerenga in occasione ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Haavi Sull8217infortunio