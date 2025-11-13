Roma Femminile Haavi sull’infortunio | Non doveva finire così ma tornerò
A distanza di pochi giorni sono arrivate due pesanti sconfitte per la Roma Femminile, che dopo l’1-0 subito dal Valerenga ha dovuto anche fare i conti con l’infortunio di Emilie Haavi. L’attaccante norvegese ha rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro e sarà costretta ad operarsi: la classe ’92 ha affidato i propri pensieri al profilo Instagram: “ Non doveva finire così, né per la partita né per il mio ginocchio. Menisco rotto, intervento chirurgico e un po’ di tempo fuori dal campo mi aspettano. Grazie di cuore per tutti i messaggi. Tornerò “. I prossimi impegni della Roma Femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
