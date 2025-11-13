Roma caos alla stazione Termini | ritardi  fino a 8 ore Ferrovie | Investimento mortale in Calabria In serata la situazione migliora 

Xml2.corriere.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Frecciarossa 8418 per Venezia delle 11,35 ha 360 minuti di ritardo, il 3584 per Torino delle 13,10  invece 270. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roma caos alla stazione termini ritardi160 fino a 8 ore ferrovie investimento mortale in calabria in serata la situazione migliora160

© Xml2.corriere.it - Roma, caos alla stazione Termini: ritardi  fino a 8 ore. Ferrovie: «Investimento mortale in Calabria». In serata la situazione migliora 

Argomenti simili trattati di recente

roma caos stazione terminiCaos treni: investimento mortale in Calabria, ritardi fino a 8 ore. Rabbia a Termini - Caos e disagi sono iniziati stamattina alle 8 – secondo quanto comunicato da Trenitalia – in seguito a un incidente mortale in Calabria, nei pressi della stazione di Praia a Mare. Si legge su quotidiano.net

roma caos stazione terminiTreni, caos alla stazione di Roma Termini: ritardi fino a sei ore - Disagi sull'intera linea dell'Alta Velocità dopo un incidente mortale avvenuto in mattinata in Calabria. Come scrive tg24.sky.it

roma caos stazione terminiRoma, treni in ritardo: passeggeri bloccati a Termini tra cancellazioni e rallentamenti - Treni in ritardo a Roma: caos a Termini dopo l’incidente in Calabria, ritardi fino a sei ore e migliaia di passeggeri bloccati. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Caos Stazione Termini