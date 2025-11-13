Roma caos alla stazione Termini | ritardi fino a 8 ore Ferrovie | Investimento mortale in Calabria In serata la situazione migliora

Il Frecciarossa 8418 per Venezia delle 11,35 ha 360 minuti di ritardo, il 3584 per Torino delle 13,10 invece 270. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, caos alla stazione Termini: ritardi fino a 8 ore. Ferrovie: «Investimento mortale in Calabria». In serata la situazione migliora

Argomenti simili trattati di recente

Caos #treni fino a Roma Termini per una persona investita in Calabria Vai su X

Furgone prende fuoco sulla via Flaminia a Roma, paura e caos traffico - facebook.com Vai su Facebook

Caos treni: investimento mortale in Calabria, ritardi fino a 8 ore. Rabbia a Termini - Caos e disagi sono iniziati stamattina alle 8 – secondo quanto comunicato da Trenitalia – in seguito a un incidente mortale in Calabria, nei pressi della stazione di Praia a Mare. Si legge su quotidiano.net

Treni, caos alla stazione di Roma Termini: ritardi fino a sei ore - Disagi sull'intera linea dell'Alta Velocità dopo un incidente mortale avvenuto in mattinata in Calabria. Come scrive tg24.sky.it

Roma, treni in ritardo: passeggeri bloccati a Termini tra cancellazioni e rallentamenti - Treni in ritardo a Roma: caos a Termini dopo l’incidente in Calabria, ritardi fino a sei ore e migliaia di passeggeri bloccati. Lo riporta notizie.it