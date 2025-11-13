Rivolta nel carcere di Como | Un agente ostaggio dei detenuti Tre poliziotti feriti | uno schiacciato tra le sbarre di un cancello
Alta tensione nel carcere di Como, dove un agente sarebbe rimasto ostaggio di alcuni detenuti. La rivolta sarebbe scoppiata dopo un tentativo fallito di evasione dal Bassone, struttura afflitta da un importante sovraffollamento come denunciano i sindacati della polizia penitenziaria. Secondo il segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, dal pomeriggio di oggi 13 novembre «un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti». Tre agenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati, uno sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza per un trauma toracico: è rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. 🔗 Leggi su Open.online
