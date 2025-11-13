Rivolta nel carcere di Como con poliziotto in ostaggio tre agenti feriti di cui uno grave | arrivano rinforzi

Notizie.virgilio.it | 13 nov 2025

Detenuti in rivolta nel carcere di Como, un poliziotto preso in ostaggio e tre agenti feriti portati in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rivolta nel carcere di como con poliziotto in ostaggio tre agenti feriti di cui uno grave arrivano rinforzi

Rivolta nel carcere di Como con poliziotto in ostaggio, tre agenti feriti di cui uno grave: arrivano rinforzi

